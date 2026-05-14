Soirée du 14 juillet Bal sous la halle Villeréal
Soirée du 14 juillet Bal sous la halle Villeréal mardi 14 juillet 2026.
Villeréal
Soirée du 14 juillet Bal sous la halle
Sous la Halle Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Rendez-vous sous la halle de Villeréal pour le traditionnel bal du 14 juillet animé par l’orchestre musette Laurent PIRE.
La retraite aux flambeaux s’élancera de l’hippodrome à 22h30 (à la fin du spectacle équestre), encadrée par les pompiers du village.
Le cortège passera dans la bastide et rejoindra le stade de rugby où les feux d’artifice seront lancés à 23h30 . .
Sous la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 courrier@mairie-villerel.fr
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English : Soirée du 14 juillet Bal sous la halle
L’événement Soirée du 14 juillet Bal sous la halle Villeréal a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides
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