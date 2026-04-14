Villeréal

La Bodega

Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26 02:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Spectacles, gastronomie, groupes de musiques, batucada…

Venez profiter d’une soirée festive avec ce rendez-vous annuel qui attire des milliers de visiteurs !

Spectacles, gastronomie, groupes de musiques, batucada…

Venez profiter d’une soirée festive avec ce rendez-vous annuel qui attire des milliers de visiteurs ! .

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine amicaledescommercants@gmail.com

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English : La Bodega

Shows, gastronomy, musical groups, batucada…

Come and enjoy a festive evening at this annual event, which attracts thousands of visitors!

L’événement La Bodega Villeréal a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Bastides