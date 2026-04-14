La Bodega Villeréal
La Bodega Villeréal dimanche 26 juillet 2026.
Villeréal
La Bodega
Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26 02:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Spectacles, gastronomie, groupes de musiques, batucada…
Venez profiter d’une soirée festive avec ce rendez-vous annuel qui attire des milliers de visiteurs !
Spectacles, gastronomie, groupes de musiques, batucada…
Venez profiter d’une soirée festive avec ce rendez-vous annuel qui attire des milliers de visiteurs ! .
Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine amicaledescommercants@gmail.com
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English : La Bodega
Shows, gastronomy, musical groups, batucada…
Come and enjoy a festive evening at this annual event, which attracts thousands of visitors!
L’événement La Bodega Villeréal a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Bastides
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