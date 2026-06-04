Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal
Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal dimanche 26 juillet 2026.
Villeréal
Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais
Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Départ à 8h précises du parking des Riviérettes à Villeréal (voitures à disposition).
Randonnée à Capdrot 9 km
Merci de vous munir de chaussures de randonnées (obligatoire) + pensez à vous prévoir de l’eau.
Départ à 8h précises du parking des Riviérettes à Villeréal (voitures à disposition).
Randonnée à Capdrot 9 km
Merci de vous munir de chaussures de randonnées (obligatoire) + pensez à vous prévoir de l’eau. .
Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 51 81 93 marcheursvillerealais47@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais
Departure at 8 a.m. sharp from the Riviérettes parking lot in Villeréal (cars available).
Hike to Capdrot: 9 km
Please bring hiking boots (mandatory) + remember to bring water.
L’événement Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Villeréal a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Villeréal (Lot-et-Garonne)
- Journée de Pêche réservée aux personne en situation de handicap et aux enfants Villeréal 13 juin 2026
- Théâtre Petit Pierre Ferme de Grangeneuve Villeréal 13 juin 2026
- Braderie de la Croix Rouge Local de la Croix Rouge Villeréal 13 juin 2026
- Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal 14 juin 2026
- Marché aux puces Brocante Villeréal 14 juin 2026