Marmande

Escape Game L’héritage des Dauber

Archives Municipales 1 rue du Palais Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-28

Escape Game l’héritage des Dauber

Plongez dans l’histoire passionnante d’une des familles les plus emblématiques de Marmande.

Prêt à relever le défi ? Les Archives municipales de Marmande vous invitent à vivre une expérience immersive unique avec le retour de l’escape game L’Héritage des Dauber

Plongez au cœur d’une intrigue captivante inspirée de faits réels et partez sur les traces d’une des familles les plus marquantes de l’histoire locale. Votre mission percer les secrets laissés par Armand d’Auber de Peyrelongue, dernier héritier sans descendance, qui promet sa fortune à celles et ceux capables de faire vivre sa mémoire. Pour ouvrir le coffre tant convoité, il vous faudra explorer les archives et résoudre une série d’énigmes… saurez-vous être à la hauteur ?

Du 12 mai au 26 juin 2026

Mardi et vendredi 11h, 17h, 19h

Samedi 11h, 14h, 16h

Sessions spéciales du 28 au 30 mai dans le cadre de TEK A(RT) 10h30, 14h30, 16h30

À partir de 14 ans

De 3 à 6 joueurs

Gratuit Sur réservartion. .

Archives Municipales 1 rue du Palais Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 47 24 archives@mairie-marmande.fr

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English : Escape Game L’héritage des Dauber

Escape Game l?héritage des Daubers

Immerse yourself in the fascinating history of one of Marmande?s most emblematic families.

L’événement Escape Game L’héritage des Dauber Marmande a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Garonne