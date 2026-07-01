Escape Game Mémoire de la forêt à Pontmain Médiathèque Pontmain

Informations pratiques

Pontmain

Escape Game Mémoire de la forêt à Pontmain

Médiathèque 4 Rue Sainte-Anne Pontmain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 15:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Plongez dans la mémoire de la forêt avec un escape game ouvert à toute la famille.

Ferdinand Taupe est bien, bien embêté ! On lui a demandé de se souvenir d’une phrase mais… il l’a oubliée ! Cependant il est certain de pouvoir s’en rappeler si vous l’aidez.

Êtes-vous prêts à aider Ferdinand à retrouver le message qu’on lui a confié ?

Gratuit

À partir de 8 ans

Durée 1h30

Sur réservation .

Médiathèque 4 Rue Sainte-Anne Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 31 76 mediatheque.pontmain@bocage-mayennais.fr

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English :

Immerse yourself in the world of the forest with an escape game open to the whole family.

L’événement Escape Game Mémoire de la forêt à Pontmain Pontmain a été mis à jour le 2026-07-09 par Bocage Mayennais Tourisme