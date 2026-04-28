Escape Game Mission 5R-0D Lussac-les-Châteaux
Escape Game Mission 5R-0D Lussac-les-Châteaux vendredi 31 juillet 2026.
Lussac-les-Châteaux
Escape Game Mission 5R-0D
Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-07-31 15:30:00
Date(s) :
2026-07-31
En partenariat avec le SIMER, l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou propose Mission 5R-0D, un escape game mobile et gratuit autour de la réduction des déchets.
Grâce à une mystérieuse machine capable de faire disparaître tous les déchets de la planète, l’impossible semble à portée de main… Mais le laboratoire à l’origine de cette invention a programmé son autodestruction. Vous disposerez de 30 minutes pour empêcher la catastrophe, comprendre le fonctionnement de la machine et révéler son secret.
Installé autour d’une simple poubelle, ce jeu reprend tous les codes de l’escape game fouille, réflexion, manipulation et coopération.
Ludique et pédagogique, il permet d’aborder les enjeux environnementaux de façon accessible et conviviale.
Gratuit.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.
Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou . .
Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
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English : Escape Game Mission 5R-0D
L’événement Escape Game Mission 5R-0D Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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