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Spectacle: Chandana and the Dancers’Guil du SRI LANKA’ Lussac-les-Châteaux

Spectacle: Chandana and the Dancers’Guil du SRI LANKA’ Lussac-les-Châteaux

Spectacle: Chandana and the Dancers’Guil du SRI LANKA’ Lussac-les-Châteaux mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Place de Saint Sornin

Ville : 86320 Lussac-les-Châteaux

Département : Vienne

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Lussac-les-Châteaux

Spectacle: Chandana and the Dancers’Guil du SRI LANKA’

Place de Saint Sornin Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

La troupe sri-lankaise Chandana and the Dancers’ Guild s’engage à promouvoir les spectacles de danses traditionnelles et fusionnelles alliant culture et musique contemporaine, et à exprimer sa passion et son imagination à travers des mouvements stimulants et des rythmes entraînants.
Diffusion par la commune de Lussac-les-Châteaux, en partenariat avec la MJC 21 et la Boulit’.
Avec le Festival folklorique de Confolens   .

Place de Saint Sornin Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@laboulit.fr

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English : Spectacle: Chandana and the Dancers’Guil du SRI LANKA’

L’événement Spectacle: Chandana and the Dancers’Guil du SRI LANKA’ Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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