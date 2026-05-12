Spectacle: Chandana and the Dancers’Guil du SRI LANKA’ Lussac-les-Châteaux
Spectacle: Chandana and the Dancers’Guil du SRI LANKA’ Lussac-les-Châteaux mardi 28 juillet 2026.
Lussac-les-Châteaux
Spectacle: Chandana and the Dancers’Guil du SRI LANKA’
Place de Saint Sornin Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
La troupe sri-lankaise Chandana and the Dancers’ Guild s’engage à promouvoir les spectacles de danses traditionnelles et fusionnelles alliant culture et musique contemporaine, et à exprimer sa passion et son imagination à travers des mouvements stimulants et des rythmes entraînants.
Diffusion par la commune de Lussac-les-Châteaux, en partenariat avec la MJC 21 et la Boulit’.
Avec le Festival folklorique de Confolens .
Place de Saint Sornin Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr
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English : Spectacle: Chandana and the Dancers’Guil du SRI LANKA’
L’événement Spectacle: Chandana and the Dancers’Guil du SRI LANKA’ Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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