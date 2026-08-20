AGENDA · Marseille
Escape game : Mission au pôle Nord, Bibliothèque Saint-André, Marseille
samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque Saint-André · Marseille
Informations pratiques
Escape game : Mission au pôle Nord Samedi 17 octobre, 14h30 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00
Destination le Pôle Nord pour un escape game plein d’aventures !!!
Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]
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