Escape game : Mission au pôle Nord, Bibliothèque Saint-André, Marseille

Informations pratiques

Escape game : Mission au pôle Nord Samedi 17 octobre, 14h30 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Destination le Pôle Nord pour un escape game plein d’aventures !!!

Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille