Escape Game Mystères en réserve Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse
vendredi 23 octobre 2026 · Écomusée de la Bresse bourguignonne · Pierre-de-Bresse
Informations pratiques
Pierre-de-Bresse
Escape Game Mystères en réserve
Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:30:00
fin : 2026-10-23 16:30:00
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-30
Et si les réserves d’un musée n’étaient pas seulement des lieux de stockage, mais de véritables labyrinthes de secrets ? Au château de Pierre-de-Bresse, l’ancien conservateur a laissé derrière lui un mystérieux coffre. Pour l’ouvrir, il vous faudra pénétrer dans les coulisses de l’écomusée et relever une série d’énigmes… Classeurs d’inventaire, boîtes de conditionnement, rayonnages d’objets, machines de conservation et traces de petites bêtes indésirables chaque étape vous plongera dans l’univers réel de la régie des collections. À chaque code découvert, vous vous rapprocherez un peu plus du secret des seigneurs de Thiard.
Serez-vous assez observateurs, logiques et coopératifs pour percer le secret des réserves avant la fin du temps imparti ?
À partir de 10 ans. Maximum 6 personnes. Durée 1h. Réservation obligatoire. .
Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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English : Escape Game Mystères en réserve
L’événement Escape Game Mystères en réserve Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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