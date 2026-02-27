Escape Game Nature Mimizan

Escape Game Nature

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

2026-06-07

2026-06-07

2026-06-07

D’étranges phénomènes ont lieu depuis quelques temps au bord du lac. En tant qu’experts en contes et légendes, vous êtes appelés à l’aide et faites rapidement le rapprochement avec plusieurs récits locaux sur des sorcières ayant vécues dans la région. En pleine nature, il vous faudra suivre les indices, percer les énigmes et résoudre le mystère en équipe ! A partir de 12 ans.

Activité accompagnée par un Game Master. .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr

