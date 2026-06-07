Escape Game Oenologique – Dégustation immersive IFCO PARIS – Formations Vins PARIS
Escape Game Oenologique – Dégustation immersive IFCO PARIS – Formations Vins PARIS samedi 20 juin 2026.
Venez découvrir une dégustation ludique et immersive :
Les Petites Odyssées et Aurélia Reis vous proposent un atelier de dégustation de 1h30, nourri de théâtre immersif et d’escape game. Venez vivre une expérience hors du commun, accompagné par une sommelière, pour tout découvrir sur le vin tout en faisant fonctionner vos méninges.
Alliez vos sens et votre réflexion pour élucider le mystère de la guilde ! Enigmes sensorielles avec du matériel sur mesure, 6 vins de qualité dégustés à l’aveugle, immersion et aventure garantis !
Option sans alcool disponible.
Dégustation immersive sous forme d’escape game : dégustation de 6 vins, Immersion et aventure garantis.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 18h45 à 22h15
Le jeudi 02 juillet 2026
de 20h45 à 22h15
Le jeudi 02 juillet 2026
de 18h45 à 20h15
Le dimanche 28 juin 2026
de 20h45 à 22h15
Le dimanche 28 juin 2026
de 18h45 à 20h15
Le jeudi 25 juin 2026
de 20h15 à 22h15
Le jeudi 25 juin 2026
de 18h45 à 20h15
Le samedi 20 juin 2026
de 20h45 à 22h15
Le samedi 20 juin 2026
de 18h45 à 20h15
payant
49€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T23:45:00+02:00
fin : 2026-07-09T01:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T18:45:00+02:00_2026-06-20T20:15:00+02:00;2026-06-20T20:45:00+02:00_2026-06-20T22:15:00+02:00;2026-06-25T18:45:00+02:00_2026-06-25T20:15:00+02:00;2026-06-25T20:15:00+02:00_2026-06-25T22:15:00+02:00;2026-06-28T18:45:00+02:00_2026-06-28T20:15:00+02:00;2026-06-28T20:45:00+02:00_2026-06-28T22:15:00+02:00;2026-07-02T18:45:00+02:00_2026-07-02T20:15:00+02:00;2026-07-02T20:45:00+02:00_2026-07-02T22:15:00+02:00;2026-07-08T18:45:00+02:00_2026-07-08T22:15:00+02:00
IFCO PARIS – Formations Vins 8 rue Saint-Ambroise 75011 PARIS
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