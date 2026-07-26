Informations pratiques

Ébreuil

Escape Game Outdoor à Ébreuil

Rendez-vous à Viva Sioule Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Escape Game Outdoor organisé par le Rotary Club Ébreuil ! Venez découvrir l’histoire d’Ébreuil en équipe, une expérience ludique de 90 minutes pour toute la famille. Réservation par SMS.

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Rendez-vous à Viva Sioule Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 38 09 21

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English :

Outdoor Escape Game organized by the Rotary Club of Ébreuil! Come discover the history of Ébreuil as a team—a fun 90-minute experience for the whole family. Reserve by text message.

L’événement Escape Game Outdoor à Ébreuil Ébreuil a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Val de Sioule