Escape Game Outdoor à Ébreuil Ébreuil
dimanche 2 août 2026 · Ébreuil
Informations pratiques
Ébreuil
Escape Game Outdoor à Ébreuil
Rendez-vous à Viva Sioule Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Escape Game Outdoor organisé par le Rotary Club Ébreuil ! Venez découvrir l’histoire d’Ébreuil en équipe, une expérience ludique de 90 minutes pour toute la famille. Réservation par SMS.
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Rendez-vous à Viva Sioule Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 38 09 21
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English :
Outdoor Escape Game organized by the Rotary Club of Ébreuil! Come discover the history of Ébreuil as a team—a fun 90-minute experience for the whole family. Reserve by text message.
L’événement Escape Game Outdoor à Ébreuil Ébreuil a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Val de Sioule
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