Escape Game : « Panique à la bibliothèque », Médiathèque Le Moule, Le Moule

Informations pratiques

Escape Game : « Panique à la bibliothèque » Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque Le Moule Guadeloupe

places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Une enquête immersive pour les jeunes détectives !

Des phénomènes étranges sèment le trouble dans la bibliothèque : livres mystérieux, témoignages contradictoires et rumeurs inquiétantes…

Rejoignez l’A.L.E.R.T.E. (Agence Locale d’Enquête sur les Rumeurs, Trucages et Enfumages) et partez à la recherche d’indices pour démasquer le coupable !

– Énigmes

– Défis en équipe

– Observation et réflexion

– Découverte des métiers de la bibliothèque

Saurez-vous résoudre le mystère avant qu’il ne soit trop tard ? L’enquête commence bientôt… À vous de jouer !

Médiathèque Le Moule 48 Rue Saint Jean, 97160 Le Moule, France Le Moule 97160 L’Autre Bord Guadeloupe Guadeloupe 0590230930 https://mediathequesnordguadeloupe.bibli.fr [{« type »: « phone », « value »: « +590 590 23 09 30 »}] La Bibliothèque Multimédia du Moule a été inaugurée le 12 octobre 1996.

Elle est une nouvelle étape du plan de développement de la lecture publique dans le département. Elle permet de développer les différentes formes de lecture (livres, ordinateurs, film, musique etc ).

Place ses collections et son personnel comme médiateurs entre les institutions et des particuliers.

Elle permet de favoriser les échanges, la communication (conférences, débats), offre l’opportunité à tout usager de s’initier aux nouvelles technologies et recherches documentaires.

Elle constitue et valorise par les animations une collection équilibrée, riche et internationale de documents afin que cette dernière constitue au fil des années un véritable patrimoine.

Biblis en folie 2026

©Le Bureau Imaginaire ©Bibliothèque départementale de Guadeloupe