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Escape Game Pôle Nord, Bibliothèque du Merlan, Marseille

mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque du Merlan · Marseille

Escape Game Pôle Nord, Bibliothèque du Merlan, Marseille

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque du Merlan
Adresse
Centre urbain du Merlan 13014 Marseille
Ville
13014 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Escape Game Pôle Nord Mercredi 21 octobre, 15h45 Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T15:45:00+02:00 – 2026-10-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T15:45:00+02:00 – 2026-10-21T17:00:00+02:00

Destination le Pôle Nord pour un escape game plein d’aventures !!!

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 40 »}]
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