Escape Game Pôle Nord, Bibliothèque du Merlan, Marseille

Informations pratiques

Escape Game Pôle Nord Mercredi 21 octobre, 15h45 Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T15:45:00+02:00 – 2026-10-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T15:45:00+02:00 – 2026-10-21T17:00:00+02:00

Destination le Pôle Nord pour un escape game plein d’aventures !!!

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 40 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

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