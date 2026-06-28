Escape Game pour découvrir le centre historique d’Angers en canot, Base Nautique d’aviron, Angers

Informations pratiques

Escape Game pour découvrir le centre historique d’Angers en canot 19 et 20 septembre Base Nautique d’aviron Maine-et-Loire

La tarification est de 15 euros par bateau pour 4 personnes adultes et une réservation de votre créneau est nécessaire par téléphone à Angers Nautique Aviron (11 rue Larrey) ou sur place les mercredis après midi .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Deux canots de promenade sont proposés afin d’ accueillir 4 personnes par bateau pour découvrir des sites historiques majeurs de la ville d’Angers à travers un jeu d’évasion .

L’objectif final de cet escape game est de faire le parcours en un minimum de temps entre le ponton (CHU) et le quai Tabarly aller retour, durée 1h30 maximum.

Le principe : se rendre sur chacun des spots afin de répondre à des énigmes sur l’histoire de la ville d’Angers. Chaque bonne réponse apporte un bonus d’une minute à déduire de votre temps total entre le départ du ponton et le retour.

L’animation permet également de passer un agréable moment sur la Maine en découvrant la ville à partir de la rivière sous un angle différent en ramant dans des canots.

Les bateaux sont très stables et confortables et permettent à tous de pratiquer en sécurité entre amis ou en famille. Savoir nager reste nécessaire sinon des gilets de sauvetage sont proposés pour les non nageurs et les enfants en particulier.

Base Nautique d’aviron 11, rue Larrey 49 000 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 48 23 61 https://www.maine-et-loire.fr/actualites/agenda/agenda-detail/escape-game-sur-lhistoire-de-la-ville-dangers-en-canot#:~:text=https%3A//www.angersnautique.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-angers-nautique-aviron/evenements/escape-game »}] La base nautique construite en 1954 et rénovée en 2013, est le lieu privilégie pour la pratique de l’aviron La base d’aviron se trouve face à l’entrée du CHU e bord de Maine- Accessible en tram station CHU

Deux canots de promenade sont proposés afin d’ accueillir 4 personnes par bateau pour découvrir des sites historiques majeurs de la ville d’Angers à travers un jeu d’évasion .

©angersnautiqueaviron