Escape game, Préfecture du Jura, Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Escape game Samedi 19 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30 Préfecture du Jura Jura

6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la préfecture du Jura organise un escape game (durée : environ 30 minutes). Venez apprendre, en vous amusant, les bons réflexes à adopter en cas de survenue d’un risque naturel.

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À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la préfecture du Jura organise un escape game (durée : environ 30 minutes). Venez apprendre en vous amusant les bons réflexes à adopter en cas de…

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