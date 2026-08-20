Escape game, Préfecture du Jura, Lons-le-Saunier
samedi 19 septembre 2026 · Préfecture du Jura · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Escape game Samedi 19 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30 Préfecture du Jura Jura
6 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la préfecture du Jura organise un escape game (durée : environ 30 minutes). Venez apprendre, en vous amusant, les bons réflexes à adopter en cas de survenue d’un risque naturel.
Préfecture du Jura 55 rue Saint-Désiré, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 86 84 00 https://www.jura.gouv.fr https://www.facebook.com/prefet39;https://x.com/Prefet39;https://www.instagram.com/prefet39;https://fr.linkedin.com/company/pr%C3%A9fet-du-jura [{« type »: « email », « value »: « pref-communication@jura.gopuv.fr »}]
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la préfecture du Jura organise un escape game (durée : environ 30 minutes). Venez apprendre en vous amusant les bons réflexes à adopter en cas de…
©préfecture du Jura
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