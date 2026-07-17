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Escape-game – Qui a volé la Sainte-Tunique ?, L’Atelier, Jardins de l’abbaye, Argenteuil

dimanche 20 septembre 2026 · L'Atelier, Jardins de l'abbaye · Argenteuil

Escape-game – Qui a volé la Sainte-Tunique ?, L’Atelier, Jardins de l’abbaye, Argenteuil

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
L'Atelier, Jardins de l'abbaye
Adresse
19 Rue Notre Dame, 95100 Argenteuil, France
Ville
95100 Argenteuil
Département
Val-d'Oise
Tarif
limité à 15 personnes

Escape-game – Qui a volé la Sainte-Tunique ? Dimanche 20 septembre, 18h30 L’Atelier, Jardins de l’abbaye Val-d’Oise

limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

La relique de la Sainte-Tunique était conservée dans l’abbaye. Malheureusement, elle a disparu. Partez à la découverte de plusieurs personnages emblématiques de l’abbaye Notre-Dame d’Argenteuil et essayez de résoudre ce mystère.
À partir de 10 ans.
Nous demandons aux participants de se présenter à 18h15. Merci.

L’Atelier, Jardins de l’abbaye 19 Rue Notre Dame, 95100 Argenteuil, France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 0134234534 https://www.argenteuil.fr/fr/latelier-jardins-de-labbaye [{« type »: « email », « value »: « reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0134234250 »}] L’Atelier est un ancien bâtiment industriel des établissements Debet et Kornberger installés de 1916 à 1985 sur les vestiges de l’abbaye Notre-Dame. De cet ensemble industriel composé à l’origine d’ateliers de petite mécanique et de deux bâtiments administratifs, seul un bâtiment est conservé. Celui-ci fait l’objet d’un rénovation complète en 2014 dans le cadre du réaménagement des jardins de l’abbaye. Aujourd’hui espace dédié à la culture et au patrimoine, la Ville d’Argenteuil y propose une programmation pluridisciplinaire mettant en lumière les collections du musée et des archives municipales mais également les arts visuels et la musique. En voiture : Autoroute A86, A15, sortie Argenteuil centre. Se garer : places disponibles au parking Vinci, rue Paul-Vaillant-Couturier. (45 minutes gratuites du lundi au samedi, et 30 minutes gratuites le dimanche). En train: Départ gare Saint-Lazare, arrêt Argenteuil (10 minutes si train direct). L’Atelier est situé à 15 min. à pied de la gare (suivre les rues Foch, des Gobelins et Notre-Dame). En bus : Lignes 2/4/9/8/140/340 à proximité.
Escape-game « Qui a volé la Sainte-Tunique ? »

©Ville d’Argenteuil

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