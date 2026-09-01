Escape game Sauvez les glaciers (Spécial Journées européennes du patrimoine) Espace des Mondes Polaires Prémanon

Informations pratiques

Prémanon

Escape game Sauvez les glaciers (Spécial Journées européennes du patrimoine)

Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Alerte il faut sauver les glaciers !

Notre glaciologue en chef a été frappé d’amnésie… juste avant le Sommet sur le climat ! À vous de mener l’enquête, décoder ses indices et reconstituer son rapport avant qu’il ne soit trop tard les glaciers, eux, n’attendent pas.

Dès 11 ans, accompagné d’un adulte. 10 joueurs max par session (2 équipes de 5). Sur inscription, places limitées. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Escape game Sauvez les glaciers (Spécial Journées européennes du patrimoine)

L’événement Escape game Sauvez les glaciers (Spécial Journées européennes du patrimoine) Prémanon a été mis à jour le 2026-08-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)