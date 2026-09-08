Escape game Sur les traces de Champolion, Médiathèque municipale Paul Eluard, Renage
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale Paul Eluard · Renage
Informations pratiques
Escape game Sur les traces de Champolion Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque municipale Paul Eluard Isère
Sur inscription. Tout public à partir de 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Nombre de places limité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Venez résoudre des énigmes grandeur nature autour de la figure de Jean-François Champollion. Parviendrez-vous à percer le mystère des hiéroglyphes ?
Sur inscription. Tout public à partir de 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Nombre de places limité.
Médiathèque municipale Paul Eluard 750 rue de la République 38140 Renage Renage 38140 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476062973 https://www.la-fee-verte.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0476062973 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.renage@cc-bievre-est.fr »}]
Biblis en folie 2026
©médiathèque départementale de l’Isère
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