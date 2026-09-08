Escape game Sur les traces de Champolion, Médiathèque municipale Paul Eluard, Renage

Informations pratiques

Escape game Sur les traces de Champolion Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque municipale Paul Eluard Isère

Sur inscription. Tout public à partir de 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Venez résoudre des énigmes grandeur nature autour de la figure de Jean-François Champollion. Parviendrez-vous à percer le mystère des hiéroglyphes ?

Sur inscription. Tout public à partir de 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Nombre de places limité.

Médiathèque municipale Paul Eluard 750 rue de la République 38140 Renage Renage 38140 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476062973 https://www.la-fee-verte.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0476062973 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.renage@cc-bievre-est.fr »}]

Biblis en folie 2026

©médiathèque départementale de l’Isère