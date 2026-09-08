Exposition : La papeterie de Renage, Médiathèque municipale Paul Eluard, Renage
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale Paul Eluard · Renage
Informations pratiques
Exposition : La papeterie de Renage 3 et 4 octobre Médiathèque municipale Paul Eluard Isère
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T13:00:00+02:00
L’exposition présente des reproductions d’archives et de photographies pour retracer l’histoire de la papeterie de Renage depuis sa création dans les années 1830 jusqu’au début des années 1980.
Médiathèque municipale Paul Eluard 750 rue de la République 38140 Renage Renage 38140 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476062973 https://www.la-fee-verte.fr/
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©commune de Renage – reproduction
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