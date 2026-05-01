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Escape-Game Trouverez-vous les coupables ?? Place Algolsheim Cancon

Escape-Game Trouverez-vous les coupables ?? Place Algolsheim Cancon

Escape-Game Trouverez-vous les coupables ?? Place Algolsheim Cancon samedi 16 mai 2026.

Lieu : Place Algolsheim

Adresse : Médiathèque Fernand Pouillon

Ville : 47290 Cancon

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Cancon

Escape-Game Trouverez-vous les coupables ??

Place Algolsheim Médiathèque Fernand Pouillon Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :
2026-05-16

3 meurtres et 1 disparition suspecte dans un institut psychiatrique…
Menez l’enquête et démasquez les coupables !
Animation proposée par la Réseauthèque des Bastides.
Accessible à partir de 15 ans.
Sur inscription uniquement
3 meurtres et 1 disparition suspecte dans un institut psychiatrique…
Menez l’enquête et démasquez les coupables !
Paul Kamoux, directeur d’un hôpital psychiatrique, s’est évaporé sans laisser de traces ; sa disparition est-elle liée aux meurtres perpétrés dans son établissement ? aux expériences illégales qu’il mène dans son laboratoire ? à un événement de sa vie familiale ?

Animation proposée par la Réseauthèque des Bastides.
Accessible à partir de 15 ans.
Sur inscription uniquement   .

Place Algolsheim Médiathèque Fernand Pouillon Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 41 12  reseautheque@ccbastides47.com

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English : Escape-Game Trouverez-vous les coupables ??

3 murders and 1 suspicious disappearance in a psychiatric institution…
Lead the investigation and unmask the culprits!
Presented by the Réseauthèque des Bastides.
For ages 15 and up.
Registration required

L’événement Escape-Game Trouverez-vous les coupables ?? Cancon a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coeur de Bastides

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