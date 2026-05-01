Escape-Game Trouverez-vous les coupables ?? Place Algolsheim Cancon
Escape-Game Trouverez-vous les coupables ?? Place Algolsheim Cancon samedi 16 mai 2026.
Cancon
Escape-Game Trouverez-vous les coupables ??
Place Algolsheim Médiathèque Fernand Pouillon Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 16:30:00
Date(s) :
2026-05-16
3 meurtres et 1 disparition suspecte dans un institut psychiatrique…
Menez l’enquête et démasquez les coupables !
Animation proposée par la Réseauthèque des Bastides.
Accessible à partir de 15 ans.
Sur inscription uniquement
3 meurtres et 1 disparition suspecte dans un institut psychiatrique…
Menez l’enquête et démasquez les coupables !
Paul Kamoux, directeur d’un hôpital psychiatrique, s’est évaporé sans laisser de traces ; sa disparition est-elle liée aux meurtres perpétrés dans son établissement ? aux expériences illégales qu’il mène dans son laboratoire ? à un événement de sa vie familiale ?
Animation proposée par la Réseauthèque des Bastides.
Accessible à partir de 15 ans.
Sur inscription uniquement .
Place Algolsheim Médiathèque Fernand Pouillon Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 41 12 reseautheque@ccbastides47.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escape-Game Trouverez-vous les coupables ??
3 murders and 1 suspicious disappearance in a psychiatric institution…
Lead the investigation and unmask the culprits!
Presented by the Réseauthèque des Bastides.
For ages 15 and up.
Registration required
L’événement Escape-Game Trouverez-vous les coupables ?? Cancon a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Cancon (Lot-et-Garonne)
- Gala du Studio Danse de Cancon Salle multi-activités Cancon 29 mai 2026
- Visite du bourg castral de Cancon Cancon 2 juin 2026
- Visite du bourg castral de Cancon Cancon 16 juin 2026
- Exposition du Groupe Photo de Cancon D124 Cancon 18 juin 2026
- Visite du bourg castral de Cancon Cancon 23 juin 2026