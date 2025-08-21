Cancon, vers Moulinet, à la découverte du terroir Cancon Lot-et-Garonne

Cancon, vers Moulinet, à la découverte du terroir A pieds Difficile

Cancon, vers Moulinet, à la découverte du terroir 47290 Cancon Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 16299.999 Tarif :

Randonnée et gastronomie vont de pair sur ce circuit tracé à travers des vergers de pruniers et de noisetiers.

Difficile

+33 5 53 66 14 14

English : Cancon, vers Moulinet, à la découverte du terroir

Hiking and gastronomy go hand in hand on this track where you walk through plum and hazelnut orchards. The plums are made into prunes at the Lamouthe plum drying cooperation, which also produces Kokine sweets, made from hazelnuts. Local ‘charcuterie’ can be found at Jaffrenou (address Terreblanque

Deutsch : Cancon, vers Moulinet, à la découverte du terroir

Wandern und Essen gehen auf dieser Route durch Pflaumen- und Haselnussplantagen Hand in Hand.

Italiano :

L’escursionismo e la gastronomia vanno di pari passo su questo percorso che attraversa frutteti di prugne e nocciole.

Español : Cancon, vers Moulinet, à la découverte du terroir

El senderismo y la gastronomía van de la mano en esta ruta a través de los huertos de ciruelas y avellanas.

