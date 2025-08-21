Cancon, vers Moulinet, à la découverte du terroir Cancon Lot-et-Garonne
Cancon, vers Moulinet, à la découverte du terroir Cancon Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Cancon, vers Moulinet, à la découverte du terroir A pieds Difficile
Cancon, vers Moulinet, à la découverte du terroir 47290 Cancon Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 16299.999 Tarif :
Randonnée et gastronomie vont de pair sur ce circuit tracé à travers des vergers de pruniers et de noisetiers.
Difficile
+33 5 53 66 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cancon, vers Moulinet, à la découverte du terroir
Hiking and gastronomy go hand in hand on this track where you walk through plum and hazelnut orchards. The plums are made into prunes at the Lamouthe plum drying cooperation, which also produces Kokine sweets, made from hazelnuts. Local ‘charcuterie’ can be found at Jaffrenou (address Terreblanque
Deutsch : Cancon, vers Moulinet, à la découverte du terroir
Wandern und Essen gehen auf dieser Route durch Pflaumen- und Haselnussplantagen Hand in Hand.
Italiano :
L’escursionismo e la gastronomia vanno di pari passo su questo percorso che attraversa frutteti di prugne e nocciole.
Español : Cancon, vers Moulinet, à la découverte du terroir
El senderismo y la gastronomía van de la mano en esta ruta a través de los huertos de ciruelas y avellanas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine