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Gala du Studio Danse de Cancon Salle multi-activités Cancon

Gala du Studio Danse de Cancon Salle multi-activités Cancon

Gala du Studio Danse de Cancon Salle multi-activités Cancon vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Salle multi-activités

Adresse : Rue des écoles

Ville : 47290 Cancon

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Cancon

Gala du Studio Danse de Cancon

Salle multi-activités Rue des écoles Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-29

L’école Studio Danse Cancon vous présente les différentes danse pratiquées dans l’association, au cours d’un spectacle de qualité regroupant toutes les catégories d’âges et toutes les sections.
L’école Studio Danse Cancon vous présente les différentes danses pratiquées au sein de l’association, au cours d’un spectacle de qualité regroupant toutes les catégories d’âges et toutes les sections.   .

Salle multi-activités Rue des écoles Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   studiodansecancon@hotmail.fr

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English : Gala du Studio Danse de Cancon

The Studio Danse Cancon school presents you the different dances practiced in the association, during a quality show gathering all the age categories and all the sections.

L’événement Gala du Studio Danse de Cancon Cancon a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Coeur de Bastides

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