Gala du Studio Danse de Cancon Salle multi-activités Cancon

Cancon

Gala du Studio Danse de Cancon

Salle multi-activités Rue des écoles Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

L’école Studio Danse Cancon vous présente les différentes danse pratiquées dans l’association, au cours d’un spectacle de qualité regroupant toutes les catégories d’âges et toutes les sections.

L’école Studio Danse Cancon vous présente les différentes danses pratiquées au sein de l’association, au cours d’un spectacle de qualité regroupant toutes les catégories d’âges et toutes les sections. .

Salle multi-activités Rue des écoles Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine studiodansecancon@hotmail.fr

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English : Gala du Studio Danse de Cancon

The Studio Danse Cancon school presents you the different dances practiced in the association, during a quality show gathering all the age categories and all the sections.

L’événement Gala du Studio Danse de Cancon Cancon a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Coeur de Bastides