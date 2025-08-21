Cancon, en route vers l’église de Millac Cancon Lot-et-Garonne

Cancon, en route vers l’église de Millac A pieds Difficile

Cancon, en route vers l’église de Millac 47290 Cancon Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Les vergers de noisetiers seront omniprésents sur ce parcours et jalonneront votre randonnée. Depuis l’église de Millac, vous accompagnerez peut-être quelques pèlerins en route vers Saint-Jacques de Compostelle ? Vous clôturerez votre petite escapade par un magnifique point de vue depuis le tertre

English : Cancon, en route vers l’église de Millac

Hazelnut orchards will be omnipresent on this hike. From the church of Millac, you will perhaps accompany a few pilgrims on their way to Santiago de Compostela. You will end your little walk with a magnificent viewpoint from the hill of the old castle.

Deutsch : Cancon, en route vers l’église de Millac

Die Obstgärten mit Haselnusssträuchern werden auf dieser Strecke allgegenwärtig sein und Ihre Wanderung säumen. Von der Kirche in Millac aus werden Sie vielleicht einige Pilger auf ihrem Weg nach Santiago de Compostela begleiten? Sie schließen Ihren kleinen Ausflug mit einem herrlichen Ausblick vom Hügel ab

Italiano :

I noccioleti saranno onnipresenti su questo percorso e segneranno la vostra passeggiata. Dalla chiesa di Millac, potrete accompagnare alcuni pellegrini in cammino verso Santiago de Compostela Concluderete la vostra piccola evasione con una magnifica vista dal tumulo

Español : Cancon, en route vers l’église de Millac

Los huertos de avellanos estarán omnipresentes en esta ruta y marcarán su recorrido. Desde la iglesia de Millac, podrá acompañar a algunos peregrinos en su camino a Santiago de Compostela Terminarás tu pequeña escapada con una magnífica vista desde el montículo

