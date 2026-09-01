Escape game une eau-quête mystérieuse Petite Camargue Alsacienne Saint-Louis
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Escape game une eau-quête mystérieuse Petite Camargue Alsacienne
1 rue de la Pisciculture Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 11:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Jouez en équipe avec un animateur du CINE, observez, résolvez les énigmes et découvrez les secrets cachés derrière chaque goutte ! Saurez-vous relever le défi avant que le temps ne s’écoule ? Une aventure immersive, où chaque décision compte pour protéger notre ressource la plus précieuse l’eau.
Sur inscription auprès de la Petite Camargue Alsacienne 0 .
1 rue de la Pisciculture Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 78 59 petitecamarguealsacienne@orange.fr
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English :
L’événement Escape game une eau-quête mystérieuse Petite Camargue Alsacienne Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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