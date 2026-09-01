Informations pratiques

Saint-Louis

Escape game une eau-quête mystérieuse Petite Camargue Alsacienne

1 rue de la Pisciculture Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 11:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Jouez en équipe avec un animateur du CINE, observez, résolvez les énigmes et découvrez les secrets cachés derrière chaque goutte ! Saurez-vous relever le défi avant que le temps ne s’écoule ? Une aventure immersive, où chaque décision compte pour protéger notre ressource la plus précieuse l’eau.

Sur inscription auprès de la Petite Camargue Alsacienne 0 .

1 rue de la Pisciculture Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 78 59 petitecamarguealsacienne@orange.fr

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English :

L’événement Escape game une eau-quête mystérieuse Petite Camargue Alsacienne Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue