Soirée jeux de société Saint-Louis
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Soirée jeux de société
Place de l’Hôtel de Ville Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 22:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Une soirée pour favoriser les échanges et créer du lien social autour d’une activité ludique, pour tout public dès 8 ans.
Ce qui vous est proposé
– Découvrir des jeux de société modernes
– Proposer une évolution dans l’assimilation des règles et la pratique du jeu de société
– Proposer des échanges et des interactions entre les publics autour d’un moment convivial
Sans inscription. Participation de 2 € pour l’association AJT. Collation offerte. .
Place de l’Hôtel de Ville Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 43 mediatheque@ville-saint-louis.fr
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English :
L’événement Soirée jeux de société Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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