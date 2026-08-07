Informations pratiques

Saint-Louis

Soirée jeux de société

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11 22:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Une soirée pour favoriser les échanges et créer du lien social autour d’une activité ludique, pour tout public dès 8 ans.

Ce qui vous est proposé

– Découvrir des jeux de société modernes

– Proposer une évolution dans l’assimilation des règles et la pratique du jeu de société

– Proposer des échanges et des interactions entre les publics autour d’un moment convivial

Sans inscription. Participation de 2 € pour l’association AJT. Collation offerte. .

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 43 mediatheque@ville-saint-louis.fr

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English :

L’événement Soirée jeux de société Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue