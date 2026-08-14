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Rentrée inédite en compagnie de Fatou Diome Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

jeudi 3 septembre 2026 · Fondation Fernet-Branca · Saint-Louis

Rentrée inédite en compagnie de Fatou Diome Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Heure de début
18:00
Heure de fin
20:30
Lieu
Fondation Fernet-Branca
Adresse
2, rue du Ballon
Ville
68300 Saint-Louis
Département
Haut-Rhin
Tarif
6 à 8€

Rencontre avec l’écrivaine Fatou Diome, membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique
Fatou Diome, membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, sera l’invitée de la rentrée. Traversé par une écriture de la célébration, Aucune nuit ne sera noire, le dernier ouvrage de Fatou Diome, résonne avec notre époque et ses fragilités.

Mêlant expérience personnelle, réalité sociale et pouvoir d’agir, l’univers littéraire de l’écrivaine emprunte une trajectoire combative et poétique résonnant particulièrement avec l’exposition Tempesta ; où les voix, les appartenances, et les transformations, font écho au texte que Fatou Diome adresse à ses aïeux.

Venez découvrir comment l’écrivaine observe, sans détour, ce que les tempêtes peuvent faire aux corps et aux consciences, dans ses récits emplis d’humanisme.

À propos d’Aucune nuit ne sera noire, aux éditions Albin Michel :
Dans son ouvrage Aucune nuit ne sera noire, Fatou Diome rend un hommage puissant à son grand-père maternel, pêcheur de l’île de Niodior, au Sénégal. Ce récit intime apparaît comme la célébration de l’auteure à ses grands-parents qui l’ont fait grandir avec tendresse et humilité.

Jeudi 3 septembre
Programme :
18h–18h45 : Accueil et visite de l’exposition Tempesta à la Fondation Fernet-Branca,
19h–20h30 : Rencontre / Débat au Forum Jean-Marie Zoellé animé par Daniel Kurjaković
Tarif : de 6 € à 8 € (le prix comprend le billet d’entrée pour l’exposition)

Inscriptions obligatoires

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