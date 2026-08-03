Informations pratiques

Saint-Louis

Grand jeu en famille Au pays de l’eau

8 rue du Canal Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09 15:30:00

Date(s) :

2026-09-09

A travers un jeu de rôle, prenez la place d’un gestionnaire de l’eau et explorez les pistes pour préserver cette ressource ! Proposé par un animateur du Centre d’Initiation à l’Environnement et à la Nature (CINE) de la Petite Camargue Alsacienne. 0 .

8 rue du Canal Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 78 59 petitecamarguealsacienne@orange.fr

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English :

L’événement Grand jeu en famille Au pays de l’eau Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue