Grand jeu en famille Au pays de l’eau Saint-Louis
mercredi 9 septembre 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Grand jeu en famille Au pays de l’eau
8 rue du Canal Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 15:30:00
Date(s) :
2026-09-09
A travers un jeu de rôle, prenez la place d’un gestionnaire de l’eau et explorez les pistes pour préserver cette ressource ! Proposé par un animateur du Centre d’Initiation à l’Environnement et à la Nature (CINE) de la Petite Camargue Alsacienne. 0 .
8 rue du Canal Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 78 59 petitecamarguealsacienne@orange.fr
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English :
L’événement Grand jeu en famille Au pays de l’eau Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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