Escape game urbain Le cadeau disparu de Louis XV Metz

Metz

Escape game urbain Le cadeau disparu de Louis XV

Départ Place de la Comédie Place de la Comédie Metz Moselle

Tarif : – – EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-06-20 2026-06-28

Louis XV vient à Metz ce soir ! Et son Représentant, le Duc de Belle-Isle, prévoit de le recevoir en lui offrant un splendide tableau ! Hélas, le malheureux se l’est fait dérober, et compte sur vous pour le retrouver dans le temps imparti.

Arpentez le centre historique à l’aide d’un plan ancien et faites face à des énigmes et défis pour découvrir les détails du patrimoine de Metz et leur histoire.

En couple, en famille ou entre amis, venez tester votre esprit d’équipe dans cette quête animée par un guide en costume d’époque !

Le jeu est adapté pour plusieurs niveaux de difficultés (adulte ou enfant), merci de communiquer la composition de votre équipe lors de la réservation.

Durée 1h30

Dès 8 ans.

Parcours adapté aux PMR.

60 € pour une équipe de 2 à 4 participants.

Puis 15 € participant supplémentaire.

Gratuit pour les -8 ans.

Règlement sur place (espèces ou CB).

2 sessions par jour

– de 15h à 16h30

– de 15h30 à 17h

Réservation obligatoire.

Les escape games et visites insolites ont lieu toute l’année. Les dates suivantes seront communiquées sur echappees-temporelles.com.Tout public

60 .

Départ Place de la Comédie Place de la Comédie Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 24 34 71 05 contact@echappees-temporelles.com

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English :

Louis XV is coming to Metz tonight! And his representative, the Duc de Belle-Isle, is planning to welcome him with a splendid painting! Unfortunately, the painting has been stolen, and he’s counting on you to find it within the allotted time.

Stroll through the historic center with the help of an old map, and face riddles and challenges to discover the details of Metz?s heritage and its history.

Whether you’re a couple, a family or a group of friends, come and test your team spirit in this quest led by a guide in period costume!

The game is suitable for several levels of difficulty (adult or child), so please let us know the composition of your team when booking.

Duration: 1h30

Ages 8 and up.

Course adapted for PRM.

60 ? for a team of 2 to 4 participants.

Then 15 ? additional participant.

Free for children under 8.

Payment on site (cash or credit card).

2 sessions per day:

– from 3pm to 4:30pm

– from 3:30 pm to 5 pm

Reservations required.

Escape games and unusual visits take place all year round. Further dates will be announced on echappees-temporelles.com.

L’événement Escape game urbain Le cadeau disparu de Louis XV Metz a été mis à jour le 2026-06-08 par AGENCE INSPIRE METZ