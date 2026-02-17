Informations pratiques

Villamblard

Escape Game

Château de Barrière Villamblard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Escape Game

Un crime mystérieux a eu lieu dans le château, rejoignez-nous pour mener l’enquête et démasquer le coupable.

Gratuit. Sur inscription.

14h et 16h, Château de Barrière.

Pour les Enfants du Pays de Beleyme 05 53 81 84 39 .

Château de Barrière Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 18 19 beleymenature@gmail.com

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English : Escape Game

L’événement Escape Game Villamblard a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord