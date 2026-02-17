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Escape Game Villamblard

jeudi 20 août 2026 · Villamblard

Escape Game Villamblard

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Adresse
Château de Barrière
Ville
24140 Villamblard
Département
Dordogne
Tarif

Villamblard

Escape Game

Château de Barrière Villamblard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Escape Game
Un crime mystérieux a eu lieu dans le château, rejoignez-nous pour mener l’enquête et démasquer le coupable.
Gratuit. Sur inscription.
14h et 16h, Château de Barrière.
Pour les Enfants du Pays de Beleyme 05 53 81 84 39   .

Château de Barrière Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 18 19  beleymenature@gmail.com

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English : Escape Game

L’événement Escape Game Villamblard a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord

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