Mini atelier Tapissierie Villamblard mardi 17 février 2026.
35 avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne
Mini atelier Tapissierie dès 5 ans à 10h éveil sensorial (reconnaître et toucher le crin, le velours, …), atelier pratique (fabrication d’un mini tableau rembourré), livret ludique.
Tarif 10€/pers.
Inscr: 06 77 47 11 44. Atelier Récréatis & Co .
