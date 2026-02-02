Mini atelier Tapissierie

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Mini atelier Tapissierie dès 5 ans à 10h éveil sensorial (reconnaître et toucher le crin, le velours, …), atelier pratique (fabrication d’un mini tableau rembourré), livret ludique.

Tarif 10€/pers.

Inscr: 06 77 47 11 44. Atelier Récréatis & Co .

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 11 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mini atelier Tapissierie

L’événement Mini atelier Tapissierie Villamblard a été mis à jour le 2026-01-31 par Vallée de l’Isle en Périgord