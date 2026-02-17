Devenez tapissier le temps d’un stage Villamblard
Devenez tapissier le temps d’un stage Villamblard jeudi 16 juillet 2026.
Villamblard
Devenez tapissier le temps d’un stage
35 avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-16
Devenez tapissier le temps d’un stage pour redonner vie à votre fauteuil technique, accompagnement.
A partir de 290€ (fournitures comprises). Inscr: 06 77 47 11 44. Atelier Récréatis & Co .
35 avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 11 44
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English : Devenez tapissier le temps d’un stage
L’événement Devenez tapissier le temps d’un stage Villamblard a été mis à jour le 2026-06-19 par Vallée de l’Isle en Périgord
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