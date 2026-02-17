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Devenez tapissier le temps d’un stage Villamblard

Devenez tapissier le temps d’un stage Villamblard

Devenez tapissier le temps d’un stage Villamblard jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
35 avenue Edouard Dupuy
Ville
24140 Villamblard
Département
Dordogne
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Tarif

Villamblard

Devenez tapissier le temps d’un stage

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-16

Devenez tapissier le temps d’un stage pour redonner vie à votre fauteuil technique, accompagnement.
A partir de 290€ (fournitures comprises). Inscr: 06 77 47 11 44. Atelier Récréatis & Co   .

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 11 44 

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English : Devenez tapissier le temps d’un stage

L’événement Devenez tapissier le temps d’un stage Villamblard a été mis à jour le 2026-06-19 par Vallée de l’Isle en Périgord

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