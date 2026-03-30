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Atelier couture Villamblard

Atelier couture Villamblard

Atelier couture Villamblard jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : 35 avenue Edouard Dupuy

Ville : 24140 Villamblard

Département : Dordogne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Tarif :

Villamblard

Atelier couture

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Atelier couture
Viens coudre et créer de tes mains, pour adultes et enfants dès 5 ans.
14h30 sur inscription. 25€/pers
Récréatis & Co 06 77 47 11 44   .

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 11 44 

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English : Atelier couture

L’événement Atelier couture Villamblard a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord

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