Villamblard

Atelier couture

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Atelier couture

Viens coudre et créer de tes mains, pour adultes et enfants dès 5 ans.

14h30 sur inscription. 25€/pers

Récréatis & Co 06 77 47 11 44 .

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 11 44

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English : Atelier couture

L’événement Atelier couture Villamblard a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord