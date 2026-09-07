Escape room Astérix, Médiathèque de Port-La Nouvelle, Port-la-Nouvelle

Informations pratiques

Escape room Astérix Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque de Port-La Nouvelle Aude

Gratuit, sur inscription. Pour les 9-12 ans.

6 participants par groupe – 45 min – 2 à 3 groupes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Deviens Écrabouillix, le meilleur guerrier de Portus Nouvellus, et aide Astérix et les Gaulois à protéger le village contre les légions romaines !

Pour y parvenir, tu devras retrouver et ouvrir le coffre qui renferme la précieuse potion magique de Panoramix. Énigmes, défis et épreuves t’attendent… Relève tous les défis et prouve que tu es un véritable Gaulois !

Médiathèque de Port-La Nouvelle 225, rue Jean-Jaurès 11210 Port-La Nouvelle Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie 0468404313 https://portlanouvelle.fr https://www.facebook.com/serviceculturelpln;https://www.instagram.com/mediatheque.pln/ [{« type »: « phone », « value »: « 0468404313 »}, {« type »: « email », « value »: « poleculturel@mairiepln.com »}] La Médiathèque municipale de Port-La Nouvelle est un lieu ouvert à tous, dédié à la lecture, à la découverte et aux rencontres. Tout au long de l’année, elle propose expositions, ateliers, animations et rendez-vous culturels.

Installée dans un même bâtiment que le Théâtre de la Mer, elle s’inscrit au cœur de la vie culturelle de la ville, en réunissant dans un même espace lecture, création et spectacle vivant. Accès PMR

Biblis en folie 2026

©Castro