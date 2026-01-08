Escape room en autonomie Bagnards du canal de Nantes à Brest Maison du Canal et du Terroir Rohan

Escape room en autonomie Bagnards du canal de Nantes à Brest

1852, sa majesté l’empereur Napoléon III, pour célébrer son début de règne, souhaite achever le grand projet de son oncle Napoléon Ier en Bretagne le canal de Nantes à Brest. Les bagnards y seront mobilisés. Mais, par souci d’humanisme et féru d’énigmes, Napoléon III laisse la possibilité à une poignée d’entre eux d’échapper aux travaux forcés … s’ils réussissent à résoudre ses énigmes.

Cet escape room en autonomie se déroule dans une véritable maison éclusière du canal de Nantes à Brest. .

