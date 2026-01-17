Visite guidée : Rohan au fil du canal, La Maison du Canal et du Terroir, Maison éclusière n°52, 56580 Rohan, Rohan

Visite guidée : Rohan au fil du canal 10 juillet – 14 août, les vendredis La Maison du Canal et du Terroir, Maison éclusière n°52, 56580 Rohan Morbihan

Sur réservation | Tarifs : plein 5€ ; réduit 3€ ; gratuit (-8 ans) ; famille 14€ (2 adultes + 2 enfants) | Durée : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T13:30:00+02:00 – 2026-07-10T14:30:00+02:00

Fin : 2026-08-14T13:30:00+02:00 – 2026-08-14T14:30:00+02:00

Vous faites une halte à Rohan ? Profitez-en pour découvrir le berceau de la célèbre famille qui porte son nom. Rohan s’articule entre trois pôles : le canal de Nantes à Brest, le bourg et les vestiges du château.

La Maison du Canal et du Terroir, Maison éclusière n°52, 56580 Rohan Maison éclusière 52, 56580 Rohan Rohan 56580 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 25 04 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@pontivycommunaute.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-pontivycommunaute.com/billetterie/ »}]

