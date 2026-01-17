Escape room en autonomie : Bagnards du canal, La Maison du Canal et du Terroir, Maison éclusière n°52, 56580 Rohan, Rohan

Escape room en autonomie : Bagnards du canal 6 juillet – 28 août La Maison du Canal et du Terroir, Maison éclusière n°52, 56580 Rohan Morbihan

Forfait de 30€ jusqu’à 6 joueurs | Durée : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T10:00:00+02:00 – 2026-07-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T13:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:30:00+02:00

1852, sa majesté l’empereur Napoléon III, pour célébrer son début de règne, souhaite achever le grand projet de son oncle Napoléon Ier en Bretagne : le canal de Nantes à Brest. Les bagnards y seront mobilisés. Mais, par souci d’humanisme et féru d’énigmes, Napoléon III laisse la possibilité à une poignée d’entre eux d’échapper aux travaux forcés … s’ils réussissent à résoudre ses énigmes.

La Maison du Canal et du Terroir, Maison éclusière n°52, 56580 Rohan Maison éclusière 52, 56580 Rohan Rohan 56580 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 25 04 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@pontivycommunaute.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-pontivycommunaute.com/billetterie/ »}]

Cet « escape room » en autonomie se déroule dans une véritable maison éclusière du canal de Nantes à Brest. Escape room Escape game

Office de tourisme de Pontivy Communauté