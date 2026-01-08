Visite guidée Rohan au fil du canal Maison du Canal et du Terroir Rohan

Visite guidée Rohan au fil du canal

Maison du Canal et du Terroir Maison éclusière n°52 Rohan Morbihan

Début : 2026-07-17 13:30:00

fin : 2026-07-17 14:30:00

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Nouveauté 2025

Vous faites une halte à Rohan ? Profitez-en pour découvrir le berceau de la célèbre famille qui porte son nom. Rohan s’articule entre trois pôles le canal de Nantes à Brest, le bourg et les vestiges du château. .

Maison du Canal et du Terroir Maison éclusière n°52 Rohan 56580 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

