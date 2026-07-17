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Espace 34 – Stanislas Nordey, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Saint-Cyprien · Toulouse

Espace 34 – Stanislas Nordey, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Saint-Cyprien
Adresse
Square Maurice Pujol
Ville
31300 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Espace 34 – Stanislas Nordey Vendredi 18 septembre, 17h30 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Vendredi 18 septembre à 17h30
Depuis plus de 25 ans, les Éditions Espaces 34 développent la littérature dramatique contemporaine dans plusieurs domaines : pièces d’auteurs contemporains français et étrangers, théâtre jeunesse, livres sur la pratique théâtrale avec un catalogue de plus de 250 titres et 80 auteurs… Rencontre avec Stanislas Nordey, acteur, metteur en scène et nouveau directeur de la maison d’édition.
Durée : 1h
 Médiathèque Saint-Cyprien

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
Rencontre d’éditeur – Quinzaine littéraire

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