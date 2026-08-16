Espace Dantza Saison 2026/27 Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Pau

Espace Dantza Saison 2026/27

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2027-06-30

Date(s) :

2026-09-05

Une nouvelle saison, de nouvelles émotions à partager ! L’Espace Dantza vous invite à découvrir sa programmation 2026/2027, une saison vivante et généreuse où les univers se rencontrent et où chaque rendez-vous réserve sa surprise.

Spectacles, créations, artistes et temps forts rythment les mois et multiplient les occasions de sortir, de vibrer et de se laisser surprendre. Curieux, passionnés ou simplement en quête d’une belle idée de sortie poussez la porte et laissez-vous porter !

Parcourez le programme, repérez vos prochains rendez-vous et composez votre saison au gré de vos envies. .

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

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English : Espace Dantza Saison 2026/27

L’événement Espace Dantza Saison 2026/27 Pau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau