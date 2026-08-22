Espace de discussion  Blabla mort’ailes  Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Espace de discussion Blabla mort’ailes

Sévérac-le-Château La Petite Vitesse Place de la Gare Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Parler de la mort, c’est aussi parler de la vie. Venez partager librement et sans tabou vos expériences, vos interrogations ou vos témoignages.

Vendredi 25 septembre | 17h30 | Sévérac-le-Château à la librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit

Discussion libre et encadrée. Chacun est libre de prendre la parole ou simplement d’écouter.

Groupe de 8 personnes.

Réservation conseillée par SMS au 06 30 90 39 88. Participation libre. .

Sévérac-le-Château La Petite Vitesse Place de la Gare Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

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English :

Talking about death is also talking about life. Come share your experiences, questions, and stories openly and without taboos.

L’événement Espace de discussion Blabla mort’ailes Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)