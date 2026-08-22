Espace de discussion Blabla mort’ailes Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron
vendredi 25 septembre 2026 · Sévérac-le-Château · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Espace de discussion Blabla mort’ailes
Sévérac-le-Château La Petite Vitesse Place de la Gare Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Parler de la mort, c’est aussi parler de la vie. Venez partager librement et sans tabou vos expériences, vos interrogations ou vos témoignages.
Vendredi 25 septembre | 17h30 | Sévérac-le-Château à la librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit
Discussion libre et encadrée. Chacun est libre de prendre la parole ou simplement d’écouter.
Groupe de 8 personnes.
Réservation conseillée par SMS au 06 30 90 39 88. Participation libre. .
Sévérac-le-Château La Petite Vitesse Place de la Gare Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie
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English :
Talking about death is also talking about life. Come share your experiences, questions, and stories openly and without taboos.
L’événement Espace de discussion Blabla mort’ailes Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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