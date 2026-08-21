Espace « Découverte de l’informatique », Centre de Calcul de l’IN2P3, Villeurbanne

Informations pratiques

Espace « Découverte de l’informatique » Samedi 19 septembre, 09h00 Centre de Calcul de l’IN2P3 Métropole de Lyon

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Comment fonctionne un ordinateur ? À quoi ressemblaient les premières machines à calculer ? Qu’est-ce que la loi de Moore ou le système binaire ? Comment crée‑t‑on un algorithme ? Et comment était programmé le tout premier jeu vidéo ?

À l’occasion de ces journées, le Centre de Calcul vous propose de redécouvrir l’informatique sous un angle inédit grâce à une série d’ateliers ludiques et interactifs, en partenariat avec Ambroise Thielley de l’association ENIAC, Terra Numerica et le MMI Lyon (mmi-lyon.fr).

Centre de Calcul de l’IN2P3 21 avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 93 08 80 https://cc.in2p3.fr/jep2026/ https://twitter.com/ccin2p3;https://@ccin2p3.bsky.social

Comment observer ce que l’on ne peut pas voir ? Des premières chambres à brouillard, qui révélaient le passage des particules grâce à une fine traînée de gouttelettes, aux immenses détecteurs du CERN…

© CC-IN2P3 / CNRS