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Espace « Découverte de l’informatique », Centre de Calcul de l’IN2P3, Villeurbanne

samedi 19 septembre 2026 · Centre de Calcul de l'IN2P3 · Villeurbanne

Espace « Découverte de l’informatique », Centre de Calcul de l’IN2P3, Villeurbanne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre de Calcul de l'IN2P3
Adresse
21 avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne
Ville
69100 Villeurbanne
Département
Métropole de Lyon
Tarif
20

Espace « Découverte de l’informatique » Samedi 19 septembre, 09h00 Centre de Calcul de l’IN2P3 Métropole de Lyon

20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Comment fonctionne un ordinateur ? À quoi ressemblaient les premières machines à calculer ? Qu’est-ce que la loi de Moore ou le système binaire ? Comment crée‑t‑on un algorithme ? Et comment était programmé le tout premier jeu vidéo ?
À l’occasion de ces journées, le Centre de Calcul vous propose de redécouvrir l’informatique sous un angle inédit grâce à une série d’ateliers ludiques et interactifs, en partenariat avec Ambroise Thielley de l’association ENIAC, Terra Numerica et le MMI Lyon (mmi-lyon.fr).

Centre de Calcul de l’IN2P3 21 avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 93 08 80 https://cc.in2p3.fr/jep2026/ https://twitter.com/ccin2p3;https://@ccin2p3.bsky.social
Comment observer ce que l’on ne peut pas voir ? Des premières chambres à brouillard, qui révélaient le passage des particules grâce à une fine traînée de gouttelettes, aux immenses détecteurs du CERN…

© CC-IN2P3 / CNRS

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