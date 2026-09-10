Espace du Sapeur-Pompier, Espace du Sapeur-Pompier, Plougastel-Daoulas
samedi 19 septembre 2026 · Espace du Sapeur-Pompier · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Espace du Sapeur-Pompier 19 et 20 septembre Espace du Sapeur-Pompier Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les visiteurs sont invités à découvrir plus de 200 ans d’histoire des sapeurs-pompiers et à admirer la très belle collection de véhicules et de matériel.
Il y aura en exposition des camions nouvelle génération prêtés par le SDIS29.
Des ateliers d’initiation aux gestes de premiers secours seront aussi proposés.
Espace du Sapeur-Pompier 59 rue du Père Gwenaël, 29470, Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne 02 98 30 62 28 http://www.udsp29.com « Pourquoi les camions de pompiers sont-ils rouges? Que signifie le terme “sapeur-pompier”? Quel est le lien entre Louis XIV et la lutte contre les incendies? Voici quelques-unes des nombreuses questions auxquelles vous pourrez trouver une réponse en visitant cette collection unique en Bretagne !
Ce lieu insolite, situé à Plougastel-Daoulas, retrace l’histoire des sapeurs-pompier du XVIIIe siècle à aujourd’hui !
Offrez-vous une immersion dans l’histoire des soldats du feu sur plus de trois siècles. Tout au long du parcours, vous pourrez découvrir une collection exceptionnelle regroupant de nombreux objets spécifiques à l’univers des sapeurs-pompiers: véhicules d’incendie, pompes à bras, casques, extincteurs, miniatures et tout le petit matériel de lutte contre le feu et d’aide aux personnes. »
UDSP29
Les visiteurs sont invités à découvrir plus de 200 ans d’histoire des sapeurs-pompiers
À voir aussi à Plougastel Daoulas (Finistère)
- Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Calvaire Plougastel-Daoulas 19 septembre 2026
- 182 personnages, mille histoires, JEP 2026 – Plougastel-Daoulas, Plougastel-Daoulas 19 septembre 2026
- Fest Ar Mor #5 Port du Tinduff Plougastel Daoulas Plougastel Daoulas 19 septembre 2026
- Fest Ar Mor Kermesse de la Mer Plougastel-Daoulas 19 septembre 2026
- Visite du clocher de l’église St-Pierre, Eglise Saint-Pierre de Plougastel, Plougastel-Daoulas 19 septembre 2026