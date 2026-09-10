Espace du Sapeur-Pompier, Espace du Sapeur-Pompier, Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Espace du Sapeur-Pompier 19 et 20 septembre Espace du Sapeur-Pompier Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les visiteurs sont invités à découvrir plus de 200 ans d’histoire des sapeurs-pompiers et à admirer la très belle collection de véhicules et de matériel.

Il y aura en exposition des camions nouvelle génération prêtés par le SDIS29.

Des ateliers d’initiation aux gestes de premiers secours seront aussi proposés.

Espace du Sapeur-Pompier 59 rue du Père Gwenaël, 29470, Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne 02 98 30 62 28 http://www.udsp29.com « Pourquoi les camions de pompiers sont-ils rouges? Que signifie le terme “sapeur-pompier”? Quel est le lien entre Louis XIV et la lutte contre les incendies? Voici quelques-unes des nombreuses questions auxquelles vous pourrez trouver une réponse en visitant cette collection unique en Bretagne !

Ce lieu insolite, situé à Plougastel-Daoulas, retrace l’histoire des sapeurs-pompier du XVIIIe siècle à aujourd’hui !

Offrez-vous une immersion dans l’histoire des soldats du feu sur plus de trois siècles. Tout au long du parcours, vous pourrez découvrir une collection exceptionnelle regroupant de nombreux objets spécifiques à l’univers des sapeurs-pompiers: véhicules d’incendie, pompes à bras, casques, extincteurs, miniatures et tout le petit matériel de lutte contre le feu et d’aide aux personnes. »

UDSP29

Les visiteurs sont invités à découvrir plus de 200 ans d’histoire des sapeurs-pompiers