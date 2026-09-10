Visite du clocher de l’église St-Pierre, Eglise Saint-Pierre de Plougastel, Plougastel-Daoulas
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre de Plougastel · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Visite du clocher de l’église St-Pierre Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise Saint-Pierre de Plougastel Finistère
groupe limité à 10 personnes) – à partir de 12 ans. Bonnes conditions physiques, chaussures fermées (94 marches). Pas de sacs à dos. Port du casque obligatoire (fourni).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Une visite qui mènera au haut du clocher pour découvrir Plougastel et ses environs ; et les travaux de restauration réalisés en 2023/2024 sur le beffroi.
Samedi 19 à 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h
Rdv porche église
Organisée par la Commune de Plougastel
Eglise Saint-Pierre de Plougastel Rue de l’Église, 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-pierre-a-plougastel-daoulas/77821;https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA29003507 [{« type »: « phone », « value »: « 0298375747 »}] Eglise Saint-Pierre de Plougastel
Construction de l’architecte diocésain Joseph Bigot – 1870
Bombardement en 1944
Reconstruction de 1946 à 1955
Au centre bourg de la commune Parkings dans les rues à proximité de l’église et à côté du Calvaire
Une visite qui mènera au haut du clocher pour découvrir Plougastel et ses environs ; et les travaux de restauration réalisés en 2023/2024 sur le beffroi.
©Commune Plougastel
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