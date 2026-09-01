Espace éphémère de gratuité cycliste Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Espace éphémère de gratuité cycliste

Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 13:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Donnez, échangez ou récupérez librement pièces, accessoires, vêtements ou équipements liés au cyclisme. Le principe ? Pas d’argent, chacun dépose ce qu’il n’utilise plus et prend ce dont il a besoin.

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Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

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English :

Feel free to give away, exchange, or take cycling-related parts, accessories, clothing, or equipment. How does it work? No money involved—everyone drops off what they no longer use and takes what they need.

L’événement Espace éphémère de gratuité cycliste Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-18 par Valence Romans Tourisme