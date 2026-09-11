Espace Rencontre Perle, des éclats de vie au cœur de l’épreuve du cancer Espace culturel du pays de Nay Nay

Informations pratiques

Nay

Espace Rencontre Perle, des éclats de vie au cœur de l’épreuve du cancer

Espace culturel du pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 13:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Comme une huître transforme une blessure en perle, le cancer, malgré la souffrance qu’il provoque, peut parfois faire émerger une force intérieure, des liens plus forts, de nouvelles rencontres et des élans de solidarité. Cette rencontre est une invitation à s’informer et à partager ces perles de résilience, non pour minimiser l’épreuve, mais pour montrer que la beauté et l’espoir peuvent encore trouver leur place au cœur de l’adversité.

Au programme de la matinée expositions de la Ligue contre le cancer, de photographies Les chemins du silence , de dessins, informations sur la prévention et les dépistages avec des professionnels de la santé et des associations, dons de coussins cœur conçus par des ateliers loisirs de couture du territoire, présentation d’activités proposées par des associations aux personnes atteintes de la maladie. .

Espace culturel du pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Espace Rencontre Perle, des éclats de vie au cœur de l’épreuve du cancer

L’événement Espace Rencontre Perle, des éclats de vie au cœur de l’épreuve du cancer Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay