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Espagnol, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Dizier · Saint-Dizier

Espagnol, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Saint-Dizier
Adresse
5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
Sur inscription

Espagnol Samedi 24 octobre, 09h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T09:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T09:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00

de 9h à 10h30 pour les adultes, niveau avancé
de 10h30 à 12h pour les adultes, niveau débutant

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
Apprentissage de la langue espagnole Formation

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