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Esquif (à fleur d’eau) – La grange aux belles L’Auditorium Rezé
vendredi 4 décembre 2026 · L'Auditorium · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 20:00 – 21:00
Gratuit : non De 6€ à 10€ Age minimum : 8 et Age maximum : 99
Chaque année, des milliers de personnes montent à bord d’esquifs fragiles pour fuir la guerre, la misère ou la peur. La mer est ici narratrice et confidente. Elle raconte les voix, les chants, les espoirs des rescapé·es secouru·es par l’Ocean Viking, le bateau de SOS Méditerranée. Avec une grande sensibilité et à hauteur d’enfant, Esquif questionne la peur, l’hospitalité et la force d’un geste : tendre la main.
L’Auditorium Rezé 44400
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