Esquif (à fleur d’eau) – La grange aux belles, L’Auditorium, Rezé

Informations pratiques

Esquif (à fleur d’eau) – La grange aux belles Vendredi 4 décembre, 20h00 L’Auditorium Loire-Atlantique

De 6€ à 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:00:00+01:00

Chaque année, des milliers de personnes montent à bord d’esquifs fragiles pour fuir la guerre, la misère ou la peur. La mer est ici narratrice et confidente. Elle raconte les voix, les chants, les espoirs des rescapé·es secouru·es par l’Ocean Viking, le bateau de SOS Méditerranée. Avec une grande sensibilité et à hauteur d’enfant, Esquif questionne la peur, l’hospitalité et la force d’un geste : tendre la main.

L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/esquif-a-fleur-deau-la-grange-aux-belles-anais-allais-benbouali/ »}]

Un spectacle qui murmure aux enfants les histoires de celles et ceux qui n’ont d’autre choix que de traverser la mer.

Tuong-Vi Nguyen