Essais enduro Ambazac
samedi 12 septembre 2026 · Ambazac
Informations pratiques
Ambazac
Essais enduro
Route Des Rayeres Ambazac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Avis aux passionnés de sensations fortes ! Les nouvelles Enduro 2026 sont prêtes à dévoiler tout leur potentiel ! Beta, Husqvarna et Sherco vous donnent rendez-vous pour venir découvrir leurs dernières machines et surtout les essayer ! Prenez le temps de tester, comparer et trouver la moto qui vous correspond. Essais de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, sans inscription, permis obligatoire. Et pour prolonger le plaisir, buvette, restauration et entraînement moto sur inscription seront au programme. Alors, laquelle saura vous faire craquer ? .
Route Des Rayeres Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 71 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Essais enduro
L’événement Essais enduro Ambazac a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Monts du Limousin
À voir aussi à Ambazac (Haute-Vienne)
- FESTI’ZAC 2026 – PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS DOMAINE DE MURET Ambazac 11 septembre 2026
- FESTI’ZAC 2026 – PASS 1 JOUR DOMAINE DE MURET Ambazac 11 septembre 2026
- Festival Festi’zac Musiques actuelles Ambazac 11 septembre 2026
- Festival Festi’zac Vendredi 11 septembre Ambazac 11 septembre 2026
- Entrainement moto Ambazac 12 septembre 2026