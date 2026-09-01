Informations pratiques

Ambazac

Essais enduro

Route Des Rayeres Ambazac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Avis aux passionnés de sensations fortes ! Les nouvelles Enduro 2026 sont prêtes à dévoiler tout leur potentiel ! Beta, Husqvarna et Sherco vous donnent rendez-vous pour venir découvrir leurs dernières machines et surtout les essayer ! Prenez le temps de tester, comparer et trouver la moto qui vous correspond. Essais de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, sans inscription, permis obligatoire. Et pour prolonger le plaisir, buvette, restauration et entraînement moto sur inscription seront au programme. Alors, laquelle saura vous faire craquer ? .

Route Des Rayeres Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 71 33

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English : Essais enduro

L’événement Essais enduro Ambazac a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Monts du Limousin